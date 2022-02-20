أول تعليق لمحمد صلاح بعد تسجيله الهدف الـ150 في تاريخ ليفربول

وسجل صلاح هدفه الـ150 مع ليفربول بمختلف المسابقات في مرمى نوريتش، وقاد الفريق لقلب تأخره بهدف دون رد إلى الفوز بنتيجة 3-1.وأصبح المهاجم المصري، ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هدفه رقم 150، حيث احتاج للمشاركة في 233 مباراة فقط بألوان "الريدز" لتحقيق هذا الرقم المميز.وبعد المباراة، تحدث صلاح إلى القناة الرسمية للدوري الإنجليزي قائلا: "إنه شعور رائع. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني اهتزت شباكنا وأصبحت المباراة أصعب، ولكننا استطعنا أن نعود في النتيجة وحققنا فوزا رائعا".وعن تسجيله للهدف الـ150، قال صلاح: "بالطبع أنا سعيد بتسجيلي الهدف رقم 150. أفخر دائما بتسجيل الأهداف من أجل هذا النادي، ويظل الشيء الأهم هو تحقيق الانتصارات كما فعلنا اليوم (أمس)".وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني، مع مباراة مؤجلة، وقلص الفارق إلى ست نقاط بينه وبين متصدر الدوري، مانشستر سيتي، الذي سقط أمس على أرضه أمام توتنهام بنتيجة 1-3.