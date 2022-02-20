مانشستر يونايتد يرحب برحيل رونالدو

رحبت إدارة مانشستر يونايتد برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يخطط لطلب الرحيل عن اليونايتد في الصيف المقبل، إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وعلمت الصحيفة البريطانية بنوايا إدارة مانشستر يونايتد التي ترحب بمغادرة صاروخ ماديرا صاحب الـ37 عامًا إذا طلب الرحيل.

وأوضحت أن هناك إجماعًا داخل اليونايتد بأن التعاقد مع رونالدو كان خطأ ارتكب بسبب أمور تسويقية، بالإضافة إلى منعه من الانضمام للسيتي.

وأشارت إلى أن رونالدو يأمل ألا يغير مسؤولو اليونايتد رأيهم بشأن رحيله، لأنه لا يوجد بند في عقده يسمح له بالمغادرة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

وكشفت أن رونالدو تصور أن اليونايتد في طريقه للمنافسة على لقب البريميرليج، عقب حصد المركز الثاني في النسخة السابقة، لكن الفريق يعاني الآن لحجز المركز الرابع.

وخطط كريستيانو رونالدو للاعتزال في مانشستر يونايتد، عندما قرر العودة إلى أولد ترافورد، لكن هذا الحلم في طريقه للزوال وفقًا للوضع الحالي.