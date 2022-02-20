التعادل السلبي يخيم على لقاء الزوراء والقاسم في ممتاز الكرة
خيم التعادل السلبي على مباراة ناديي الزوراء والقاسم، اليوم الاحد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الكفل الاولمبي العديد من المحاولات من جانب الفريقين من اجل الخروج بنقاط المباراة الثلاثة الا ان جميع المحاولات لم تتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة.
وبهذا التعادل فقد اصبح نادي الزوراء بالمركز الثالث برصيد 43 نقطة فيما تواجد القاسم في مركز 12 برصيد 25 نقطة.
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