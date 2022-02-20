أنشيلوتي يوجه رسالة لجمهور مدريد

وحقق الميرنجي الانتصار بثلاثية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.ونشر أنشيلوتي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له من المباراة مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكتب عليها: "انتصار مستحق. مستمرون في التقدم!".ونجح ريال مدريد عقب المباراة في رفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، لكنه خاض مباراة أقل من الميرنجي.ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، ثم سيلعب مع ريال سوسييداد يوم 5 مارس/ آذار المقبل في الجولة 27 بالليجا.