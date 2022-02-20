لاعب عراقي مغترب يعلن اعتزاله اللعب دولياً

وقال سولاقا في منشور عبر صفحته على انستغرام، إن "لبس القميص العراقي كان شرفاً كبيراً لي ويؤلمني إعلان اعتزالتي من كرة القدم الدولية".وأضاف، "في كل مرة أرتدي فيها قميص العراق، أحاول أن أبذل قصارى جهدي للفريق والجماهير لكي أفخر بهم. المشجعون العراقيون مذهلون وأريد أن أشكرهم على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين".وتابع سولاقا، "أود أيضًا أن أشكر المدربين والإدارة وزملائي واتحاد كرة القدم على كل دعمهم. و أي شخص يشعر بأنني قصرت خلال السنوات السبع الماضية مع المنتخب الوطني ، أنا آسف لذلك لكنني بذلت قصارى جهدي. سأكون خلف الفريق بالكامل لكن كمشجع".