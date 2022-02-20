الصقور يخطفون ثلاث نقاط من نفط ميسان

شهدت المباراة التي جرت احداثها على ملعب ميسان تقدم الجوية بالهدف الاول خلال الدقيقة الـ7 من زمن الشوط الاول عن طريق اللاعب حمادي احمد ليدرك اللاعب عباس بديع هدف التعديل لنفط ميسان في الدقيقة 57 من الشوط الثاني قبل ان يتمكن اللاعب علاء عباس من احراز هدف الفوز بالمباراة خلال الدقيقة 83 من المباراة.وبهذا الفوز اصبح رصيد الجوية من النقاط 41 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيط نفط ميسان عند النقطة 25 في المركز 13 في ترتيب فرق الدوري الممتاز.