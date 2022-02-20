برشلونة يحقق انتصارا ساحقا على فالنسيا ويعود للمربع الذهبي
حقق نادي برشلونة، مساء اليوم الأحد، انتصارا ساحقا بنتيجة (4-1) في مواجهة فالنسيا، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، في ملعب "الميستايا".
وسجل لبرشلونة أوباميانج هدفين في الدقائق 23 و38، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 32 وبيدري في الدقيقة 63، بينما سجل لفالنسيا كارلوس سولير في الدقيقة 52.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
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