برشلونة يحقق انتصارا ساحقا على فالنسيا ويعود للمربع الذهبي

وسجل لبرشلونة أوباميانج هدفين في الدقائق 23 و38، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 32 وبيدري في الدقيقة 63، بينما سجل لفالنسيا كارلوس سولير في الدقيقة 52.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.