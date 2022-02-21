ممفيس ديباي يستقر على وجهته خارج برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن الوجهة الأقرب للهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، حال رحيله عن البارسا في الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية عن رغبة ديباي في مغادرة برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، خاصة بعد انضمام الثلاثي فيران توريس وأداما تراوري وبيير إيمريك أوباميانج، في كانون الثاني الماضي، وبالتالي توقع تراجع فرصه مع الفريق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المحطة المقبلة لديباي، قد تكون في إيطاليا، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ في الكالتشيو بضمه.

وأضافت: "رحيل الهولندي رونالد كومان، وقدوم تشافي كان له أثر كبير في تراجع فرص ديباي، خاصة وأن الأول هو من طلب التعاقد مع مهاجم ليون السابق، بعد أن أشرف على تدريبه في منتخب هولندا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ديباي يشعر بالسعادة والراحة في برشلونة، وبناء على ذلك، سيحاول كسب ثقة تشافي خلال الفترة المتبقية من الموسم، وحال لم ينجح، سيضطر لتغيير المشهد في الموسم المقبل.

ويأمل ديباي حال رحيله عن برشلونة، أن يخرج كيفما جاء، حيث لم يكلف برشلونة شيئا عندما تعاقد معه من ليون.

واختمت: "أندية ميلان وإنتر ويوفنتوس، هي المفضلة للحصول على خدمات المهاجم الهولندي".