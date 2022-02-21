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لجنة الانضباط تصدر حزمة قرارات بينها يخص مباراة الشرطة واربيل

رياضة

2022-02-21 | 11:04
لجنة الانضباط تصدر حزمة قرارات بينها يخص مباراة الشرطة واربيل
المصدر:
السومرية
3,046 مشاهدة

اصدرت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، حُزمةً من القرارات بخصوص بعضِ الحالاتِ المُؤسفة التي حصلت في عدة مبارياتٍ.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة اجتمعت في مقرّ الاتحاد، بحضور رئيسِ اللجنة وأعضائها، واطلعت على بعضِ الحالاتِ المُؤسفة التي حصلت في عدة مبارياتٍ، واتخذت فيها قراراتٍ قابلة للاستئناف، وكما يلي:

اولا: اطلعت اللجنةُ على مقطع الفيديو الذي انتشرَ في وسائل الإعلام المُختلفة بخصوص تجاوزِ لاعب نادي الشرطةِ الرياضي الذي يحمل الرقم (٢٥) (عبد الرزاق قاسم)، على مساعدِ مدرب نادي أربيل الرياضي، في المباراةِ التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات الدوري الممتاز للجولة الثانية والعشرين، وعليه قررت اللجنة ما يلي: إيقاف لاعب نادي الشرطة الذي يحمل الرقم (٢٥) (عبد الرزاق قاسم) مباراتين مع غرامةٍ ماليةٍ مقدارها (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي، استنادًا إلى أحكام المادة ٥٠/ثالثًا انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".

ثانيا: واطلعت، أيضا، "على التقريرِ المُقدم من قبل مشرفِ مباراة فريقي أمانة بغداد ونفط البصرة ضمن الجولة (١٥) من دوري كرة الصالات والشاطئية للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، ولاحظت وجودَ تجاوز من قبل لاعبِ نفط البصرة الذي يحمل الرقم (١١) (يحيى أسعد) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة ما يلي: إيقاف لاعب نادي البصرة (يحيى أسعد) مباراتين استناداً إلى المادة ٤٧/ صالات، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".

ثالثا: وناقشت اللجنة، كذلك، الاعتراضَ المُقدم من قبل نادي البيشمركة على نادي الناصرية الرياضي بخصوص إشراكِ لاعب نادي الناصرية الذي يحمل الرقم (١٠٠) في الكشوفات باسم (فؤاد سلامي)، وبعد اطلاعِ اللجنة على الاعتراض من قبل نادي البيشمركة لاحظت أن إشراك اللاعب في المباراة يُعد مخالفًا لنظام المسابقات في الدوري العراقي للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، وعليه قررت اللجنة ما يلي: اعتبار نادي الناصرية خاسرًا بنتيجة (٣-صفر) استنادًا إلى أحكام المادة الثالثة/٢٧ مسابقات، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونيّة".

رابعا: واطلعت اللجنة على "التقرير المُقدم من قبل مشرف مباراة فريقي الرمادي والحدود ضمن دوري الدرجةِ الأولى من موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، ولاحظت وجودَ حالة تجاوزٍ من قبل مدير نادي الحدود (مازن عبود) على طاقم التحكيمِ بألفاظٍ غير محترمةٍ، وعليه قررت اللجنة ما يلي: إيقاف مدير فريق الرمادي (مازن عبود) ثلاث مبارياتٍ وفق أحكام المادة 51/1 انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".

واضافت انه "بعد اطلاع اللجنة على التقرير المُقدم من قبل حكمِ مباراةِ فريقي العلم والمرور ضمن دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، لاحظت وجودَ حالة تجاوز من قبل مدربِ حراس مرمى نادي العلم (حمزة حسوني) ولاعب فريق العلم الذي يحمل الرقم (٥٢) (رائد يوسف)، ومشرف فريق نادي العلم (عدي ثائر) على حكم المباراة، وعليه قررت اللجنة ما يلي:
١- اعتبار نادي العلم خاسرًا بنتيجة (٣-٠) أمام نادي المرور استنادًا الى أحكام المادة الرابعة/١١، وبدلالة المادة الرابعة/٩ مسابقات.
٢- إيقاف مدرب حراس مرمى نادي العلم (حمزة حسوني) أربع مبارياتٍ استنادًا إلى المادة ٥١/ 1 انضباط.
٣- إيقاف لاعب نادي العلم الذي يحمل الرقم (٥٢) إلى نهايةِ هذا الموسم والموسم المقبل (٢٠٢٢/٢٠٢٣) لتجاوزه بالضرب على حكم المباراة وفق المادة ٣/٥١ انضباط.
٤- إيقاف مشرف فريق نادي العلم (عدي ثائر) ست مبارياتٍ ضمن أحكام المادة ١/٥١ انضباط.
٥- حرمان جمهور نادي العلم من مرافقة الفريق ثلاث مبارياتٍ استنادًا الى احكام المادة ٥/ب انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونيّة.

خامسا: كما اطلعت اللجنة على "التقرير المُقدم من قبل مشرف مباراة فريقي دهوك وسوق الشيوخ ضمن دوري الدرجةِ الأولى للموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، ولاحظت وجودَ حالة تجاوزٍ من قبل لاعب فريق سوق الشيوخ (عباس فاضل) الذي يحمل الرقم (٤)، حيث قامَ اللاعب المذكور برفع حذائه مرتين على الجمهور الموجود في المُدرجات، وعليه قررت اللجنة ما يلي: إيقاف لاعب سوق الشيوخ الذي يحمل الرقم (٤) (عباس فاضل) ست مبارياتٍ استنادًا الى أحكام المادة ٥٨/ انضباط، قرارًا قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونيّة".

سادسا: وقررت اللجنةُ "استدعاءَ لاعب نادي الطلبة الرياضي (محمد موسى) للحضور أمامها يوم الاثنين الموافق (2/28) في الساعةِ الثانية عشرة ظهراً".
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