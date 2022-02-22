برشلونة يجهز عرضا أخيرا لديمبلي

يتمسك نادي برشلونة، باستمرار الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، مع الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة الصيف المقبل، ورفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد التي قدمها البارسا حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، سعيد للغاية بوجود ديمبلي في تشكيلته حتى نهاية الموسم.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن إدارة برشلونة تجهز عرضًا أخيرًا لديمبلي، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

وزعمت العديد من التقارير أن ديمبلي حصل على عروض من مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان، وأن اللاعب الفرنسي فضل الرحيل مجانًا إلى ناديه الجديد في الصيف المقبل، للحصول على مكافأة توقيع كبيرة.

وشارك ديمبلي بشكل أساسي في مباراة برشلونة الأخيرة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني، وقدم مستوى جيدًا وصنع الهدف الثاني لزميله فرينكي دي يونج.