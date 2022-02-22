مبابي المستفيد الاكبر من ازمة ميسي ونيمار في الـ "بي إس جي "

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن "مبابي تم إبلاغه بشكل مباشر، أنه سيتولى مهمة تسديد ركلات الجزاء في المباريات المقبلة للفريق".وأضافت أن "الفريق الباريسي واجه أزمة كبيرة خلال أيام قليلة، بإهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعدها أهدر نيمار جونيور، ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بخسارة بي إس جي ضد نانت بنتيجة (1-3) في الدوري الفرنسي".وأشارت الصحيفة إلى أن "كيليان مبابي سجل هذا الموسم 3 أهداف من ركلات جزاء بينما أضاع واحدة ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا".يذكر أن مبابي يقدّم موسمًا رائعًا مع الفريق الباريسي، إذ سجّل 22 هدفًا وصنع 16، خلال 33 مباراة خاضها بكافة المسابقات.