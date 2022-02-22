تيباس يرجح كفة الريال على حساب برشلونة في التعاقد مع لاعبين جدد

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "الأمر أصبح معقدًا بالنسبة لبرشلونة في مسألة التعاقد مع لاعبين في الصيف فضًلا عن إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا".واضاف: "ريال مدريد يمكنه ضم مبابي وهالاند، أعلم أن برشلونة ليس في الوضعية الصحيحة ولا هذا المكان الذي يجب أن يكونوا فيه ولكنهم أصبحوا كذلك".ومنح تيباس الأفضلية لريال مدريد لضم لاعبين جدد حيث يعاني برشلونة من ضائقة مالية وتراكم الديون فضًلا عن إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.