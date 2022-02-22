أول وسام ذهبي للعراق في بطولة غرب آسيا

حصل المنتخب العراقي بفعالية تنس الطاولة على أول وسام ذهبي للعراق في منافسات غرب آسيا لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة بعد فوزه على منافسيه من السعودية والكويت عصر اليوم الثلاثاء.



وقال النائب الاول لاتحاد تنس الطاولة البارالمبي لؤي السراي في بيان "نحن سعداء جدا بهدا الوسام الذهبي الاول الذي احرزه لاعبنا علي عبد الامير لفئة 2 جلوس بعد فوزه على منافسيه من السعودية والكويت والبحرين ضمن منافسات بطولة غرب آسيا التي تقام احداثها حاليا في دولة البحرين بمشاركة 12منتخبا عربيا". واضاف السراي أن "هذا الوسام سيكون فاتحة خير وان شاء الله ستتوالى اوسمة الفوز الملونة في قادم الايام بجهود لاعبينا الابطال وملاكهم التدريبي".