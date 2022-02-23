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زفيريف "الغاضب" يضرب كرسي الحكم بمضربه وعقوبات قاسية بانتظاره (فيديو)

رياضة

2022-02-23 | 06:40
زفيريف "الغاضب" يضرب كرسي الحكم بمضربه وعقوبات قاسية بانتظاره (فيديو)
765 مشاهدة

ضرب الألماني، ألكسندر زفيريف، بمضربه كرسي حكم اللقاء ضمن منافسات الزوجي في دورة أكابولكو المكسيكية الدولية، يوم الثلاثاء، تعبيرا عن غضبه من الخسارة.

وذلك قبل أن يتم طرده، وهو المصنف ثالثا عالميا، من منافسات الفردي بقرار من رابطة اللاعبين المحترفين "إيه تي بي".
 
وأفادت الرابطة في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "بسبب سلوكه غير الرياضي في نهاية مباراة الزوجي مساء الثلاثاء، تم طرد ألكسندر زفيريف من دورة أكابولكو".
 
وخرج اللاعب البالغ 24 عاما عن طوره فاقدا أعصابه في اللقاء الذي خسره مع زميله البرازيلي مارسيلو ميلو، أمام الثنائي البريطاني لويد غلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا، في الشوط الفاصل "تاي بريك" 2-6 و6-4 و6-10.
 
وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الاعلام، زفيريف وهو يضرب ثلاث مرات تواليا كرسي حكم اللقاء، ليهم بعدها بالجلوس على مقعده، قبل أن ينهض مجددا ويكيل الشتائم للحكم ويكرر ضربه للكرسي.
 
وكان زفيريف تأهل إلى الدور الثاني من منافسات الفردي في المكسيك بعد فوزه على الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و7-6 (12-10) و6-2، في مباراة انتهت الساعة 4:54 فجرا بتوقيت أكابولكو، في أكثر توقيت متأخر بتاريخ دورات محترفي كرة المضرب، ليضرب موعدا مع مواطنه بيتر غويوفتشيك، الأربعاء.
 
ومن المتوقع أن يواجه زفيريف على رغم طرده، عقوبات قاسية أخرى وغرامة مالية، بحسب ما تنص عليه القوانين التأديبية لرابطة اللاعبين المحترفين.

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