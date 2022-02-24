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تعرف إلى نتائج قرعة الدور الحاسم المؤهل لكأس آسيا 2023

رياضة

2022-02-24 | 03:20
تعرف إلى نتائج قرعة الدور الحاسم المؤهل لكأس آسيا 2023
1,326 مشاهدة

سحبت اليوم الخميس 24 شباط/ فبراير، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة الدور الحاسم المؤهل إلى بطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها الصين خلال الفترة 16 يونيو/ حزيران وحتى 16 يوليو/ تموز من العام المقبل.

وجاء المنتخبان الأردني والكويتي في المجموعة الأولى إلى جانب إندونيسيا ونيبال، في حين حل المنتخبان الفلسطيني واليمني في المجموعة الثانية إلى جانب الفلبين ومنغوليا. وجاء المنتخب البحريني في المجموعة الخامسة إلى جانب تركمانستان، ماليزيا وبنغلادش.
 
نتائج قرعة الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023
المجموعة الأولى: الأردن، الكويت، إندونيسيا، نيبال.
المجموعة الثانية: فلسطين الفلبين، اليمن، منغوليا.
المجموعة الثالثة: أوزباكستان، تايلند، مالديف، سريلانكا.
المجموعة الرابعة: الهند، هونغ كونغ، أفغانستان، كمبوديا.
المجموعة الخامسة: البحرين، تركمانستان، ماليزيا، بنغلادش.
المجموعة السادسة: قرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار، سنغافورة.

نظام قرعة الدور الحاسم من تصفيات كأس آسيا 2023
وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي من التصفيات إلى 4 مستويات، بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر يوم 10 شباط/ فبراير، حيث تم توزيع المنتخبات في 5 أوعية، من بينها وعاء مخصص للمنتخبات المضيفة لمباريات الدور الحاسم، وهي الهند والكويت وقرغيزستان وماليزيا ومنغوليا وأوزبكستان، وذلك من أجل تفادي وقوعها في ذات المجموعة. وجاء توزيع المنتخبات وفقًا للتصنيف على النحو التالي:
المستوى الأول: البحرين- الأردن - فلسطين؛
المستوى الثاني: تايلاند - طاجيكستان - الفلبين - تركمانستان - هونغ كونغ؛
المستوى الثالث: أفغانستان - اليمن - ميانمار - المالديف - إندونيسيا؛
المستوى الرابع: سنغافورة - نيبال - كمبوديا- بنغلاديش- سريلانكا.

نظام التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023
ضَمِن 13 منتخباً التأهل إلى النهائيات حتى الآن؛ وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وسوريا والعراق وعمان ولبنان واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وفيتنام وإيران، بالإضافة إلى منتخب الصين مستضيف البطولة
ويتنافس في الدور النهائي من التصفيات 24 منتخباً للحصول على البطاقات الـ11 المتبقية في النهائيات خلال حزيران/ يونيو القادم، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الـ6، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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