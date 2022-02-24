"يويفا" يخطط لنقل نهائي دوري الابطال من روسيا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" ان "يويفا يراقب الأوضاع عن كثب ، تحسبا لتجريد روسيا من حق استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر لها يوم 28 أيار المقبل".ورجحت الوكالة أن "يتأخر قرار يويفا فيما يخص المدينة الجديدة التي ستستضيف النهائي الأوروبي، لحين معرفة طرفي المباراة النهائية".وأشارت وكالة الأنباء البريطانية إلى أنه "في حال تأهل فريقان من إنجلترا للمباراة النهائية مثلما حدث في النسخة الماضية عندما التقى مانشستر سيتي مع تشيلسي، فإن النهائي قد يُنقل إلى إنجلترا".كما يبحث يويفا مصير منتخب روسيا من خوض مباراة وربما مباراتين على أرضه في آذار المقبل ضمن الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022".ومن المقرر أن يستضيف ملعب جازبروم أرينا في سان بطرسبرج الذي يتسع لـ68 آلف مشجع، المباراة النهائية لدوري الأبطال، لكن ربما يضطر "يويفا" لنقل البطولة من روسيا، بسبب الأحداث التي اندلعت بينها وبين أوكرانيا.