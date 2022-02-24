سامراء يحقق فوزه الاول في الدوري الممتاز على القاسم

وأقيمت المباراة في ملعب سامراء وسط حضور جماهيري زاد عن الـ 10 الاف متفرج.ونجح محمد عدنان في تسجيل الهدف الأول لسامراء في الدقيقة (20)، وأضاف حسن جلوب الهدف الثاني في الدقيقة (24).وقلص أحمد تركي الفارق للقاسم عند الدقيقة (45)، قبل أن يدرك أيمن رعد التعادل في الدقيقة (79).بينما تكفل الحسن سعد من تسجيل هدف الفوز الثمين لفريقه سامراء في الدقيقة (90) من ركلة جزاء.وهذا الانتصار الأول بعد سلسلة من النتائج المتواضعة التي وضعته بالترتيب الأخير برصيد 9 نقاط، فيما ظل القاسم بالمركز الـ 12 برصيد 25 نقطة.