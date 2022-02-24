انس الجابر تغادر بطولة قطر المفتوحة للتنس

وحسمت آنيت كونتافيت الشوط الأول بسهولة في 3 دقائق، ثم حاربت أنس جابر في الشوط الثاني، لإنقاذ إرسالها ولتعديل النتيجة (1-1).وظل التعادل سيد الموقف (2-2) و(3-3) و(4-4)، ثم تقدمت كونتافيت (5-4)، قبل أن تنجح في كسر إرسال أنس جابر لأول مرة.ثم حسمت الاستونية آنيت كونتافيت المصنفة السابعة عالميا، المجموعة الأولى لصالحها، بنتيجة (6-4)، بعد 41 دقيقة من اللعب.وتأثرت أنس جابر بخسارة المجموعة الأولى، ما جعل كونتافيت تتقدم في بداية المجموعة الثانية (3-0)، بعد أن كسرت إرسال النجمة التونسية.وفقدت أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا كل التركيز، ولم تستطع العودة في اللقاء، لتنتهي المجموعة الثانية لصالح كونتافيت، بنتيجة (6-1).وستواجه كونتافيت غدا في نصف النهائي الفائزة من اللقاء الذي سيجمع في وقت لاحق بين الإسبانية جاربينيي موجوروزا واللاتفية يلينا أوستابنكو.