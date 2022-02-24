انس الجابر تغادر بطولة قطر المفتوحة للتنس
غادرت التونسية أنس جابر، اليوم الخميس، بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد هزيمتها في الدور ربع النهائي أمام الاستونية آنيت كونتافيت، بمجموعتين دون رد.
وحسمت آنيت كونتافيت الشوط الأول بسهولة في 3 دقائق، ثم حاربت أنس جابر في الشوط الثاني، لإنقاذ إرسالها ولتعديل النتيجة (1-1).
وظل التعادل سيد الموقف (2-2) و(3-3) و(4-4)، ثم تقدمت كونتافيت (5-4)، قبل أن تنجح في كسر إرسال أنس جابر لأول مرة.
ثم حسمت الاستونية آنيت كونتافيت المصنفة السابعة عالميا، المجموعة الأولى لصالحها، بنتيجة (6-4)، بعد 41 دقيقة من اللعب.
وتأثرت أنس جابر بخسارة المجموعة الأولى، ما جعل كونتافيت تتقدم في بداية المجموعة الثانية (3-0)، بعد أن كسرت إرسال النجمة التونسية.
وفقدت أنس جابر المصنفة العاشرة عالميا كل التركيز، ولم تستطع العودة في اللقاء، لتنتهي المجموعة الثانية لصالح كونتافيت، بنتيجة (6-1).
وستواجه كونتافيت غدا في نصف النهائي الفائزة من اللقاء الذي سيجمع في وقت لاحق بين الإسبانية جاربينيي موجوروزا واللاتفية يلينا أوستابنكو.
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