العراقي "زيدان إقبال" ينافس رونالدو في مانشستر يونايتد

سلطت صحيفة "Marca" الإسبانية الضوء على سطوع نجم لاعب وسط مانشستر يونايتد، العراقي زيدان إقبال (18 عاماً)، واكتسابه شعبية كبيرة لدى المشجعين الشباب، على الرغم من مشاركته المحدودة مع الفريق الأول.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إقبال أكثر اللاعبين طلبا لإجراء المقابلات الصحفية، وثاني أكثر اللاعبين شعبيةً في صفوف الشياطين الحمر، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت "ماركا" إلى أن إقبال لعب 8 دقائق فقط مع الفريق الأول منذ انضمامه إليه العام الماضي، ويُعَدُّ يونايتد أول فريق يوقع معه اللاعب العراقي الشاب عقداً احترافياً، وذلك بعد اكتسابه خبرة كبيرة في أكاديمية النادي للناشئين والشباب منذ عام 2012.

وأضافت الصحيفة أن النجم العراقي يسعى لكسب ثقة المدرب الألماني رالف رانغنيك من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر مع الفريق الأول، وهو ما سينعكس على دوره مع المنتخب العراقي في المستقبل.

وأكدت "ماركا" أن ظهور إقبال مع مانشستر يونايتد عزز شعبيته لدى الشباب البريطانيين المنحدرين من أصول آسيوية، وبات يُعَدُّ قدوة لجيل كامل من الشباب في البلاد. وقالت إن لاعب المنتخب العراقي يسهم بشكل دوري في برامج توجيهية للشباب، ويشجعهم على مواصلة العمل والنمو لتحقيق أهدافهم.