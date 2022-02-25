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قطر تستضيف مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لملحق تصفيات كأس العالم

رياضة

2022-02-25 | 03:02
قطر تستضيف مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لملحق تصفيات كأس العالم
1,730 مشاهدة

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن قطر ستستضيف المواجهة بين صاحبي المركز الثالث في التصفيات القارية المؤهلة للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم، في السابع من يونيو حزيران.

ويلعب الفائز من تلك المواجهة التي ستقام من مباراة واحدة ضد خامس الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية في الـ13 أو الـ14 من يونيو في قطر أيضا.
 
وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه تم اختيار الموعد والمكان "لضمان حصول المنتخبين الآسيويين على الاستعداد الأمثل".
 
وضمنت إيران وكوريا الجنوبية التأهل للنهائيات بالفعل عن المجموعة الأولى، وتتنافس منتخبات الإمارات والعراق ولبنان على المركز الثالث لخوض الملحق.
 
وتتصدر السعودية المجموعة الثانية متقدمة بنقطة واحدة على اليابان، فيما تأتي أستراليا في المركز الثالث.
 
ومع خروج عمان صاحبة المركز الرابع من السباق سيتحدد المتأهلان من المجموعة الثانية والفريق الذي سيخوض الملحق في نهاية الشهر المقبل.
 
وتستطيع السعودية حسم تأهلها إلى النهائيات لو انتصرت على الصين في 24 مارس في اليوم الذي تستضيف فيه أستراليا المنتخب الياباني.
 
وبعد ذلك بخمسة أيام تخرج أستراليا لمواجهة السعودية فيما تلعب اليابان ضد فيتنام في ختام التصفيات.
 
وتحتل الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات بتسع نقاط متقدمة بثلاث نقاط على لبنان، وأربع عن العراق بعد تأهل إيران وكوريا الجنوبية بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
 
وفي آخر مباراتين في التصفيات سيلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي في البصرة قبل أن يستضيف كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة نهاية الشهر المقبل.
 
وتتنافس الإمارات مع لبنان والعراق على المركز الثالث لخوض ملحق آسيوي مع ثالث المجموعة الثانية من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي بعد ذلك.

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