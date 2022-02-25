تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

وشهدت هذه النسخة من الدوري الأوروبي مشاركة أندية كبيرة، وثمن النهائي يتوقع أن يكون مثيرا للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.والفرق المتأهلة هي كالتالي:إشبيلية الإسباني- أتالانتا الإيطالي- لايبزيغ الألماني- بورتو البرتغالي- برشلونة الإسباني- ريال بيتيس الإسباني- رينجرز الإسكتلندي- سبورتنغ براغا البرتغالي.وستلتقي تلك الفرق مع أصحاب الصدارة للمجموعات الثمانية في الدوري الأوروبي والذين لم يشاركوا في مرحلة خروج المغلوب وهم كالتالي:ليون الفرنسي- موناكو الفرنسي- سبارتاك موسكو الروسي- إينتراخت فرانكفورت الألماني- غالطة سراي التركي- ريد ستار بلغراد الصربي- باير ليفركوزن الألماني- وست هام يونايتد الإنجليزي.وتقام القرعة اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، ولا يمكن لأي فريق في القرعة مواجهة منافس آخر من نفس البلد.وتقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المتصدرة لمجموعتها في دور المجموعات من المسابقة.على أن تقام مباريات الدوري ربع النهائي يومي السابع والـ14 من شهر أبريل المقبل.