Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال 600 شخص شاركوا بمسيرة في موسكو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

قائد منتخب أوكرانيا لـ"بوتين": أتمنى أن تموت بأبشع طريقة

رياضة

2022-02-25 | 04:36
قائد منتخب أوكرانيا لـ"بوتين": أتمنى أن تموت بأبشع طريقة
3,009 مشاهدة

كشف أولكسندر زينتشينكو، قائد منتخب أوكرانيا والظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن تطبيق "إنستغرام" على موقع التواصل الاجتماعي قام بحدف منشوره، بعدما تمنى موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأبشع طريقة.

ونشر الظهير الأيسر البالغ من العمر "25 عاما" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة لبوتين، مع التعليق: أتمنى أن تموت بأبشع طريقة، أيها المخلوق.

وادعى زينتشينكو أن "إنستغرام" قام بحذف منشوره، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: لا أستطيع التراجع، بينما العالم يتابع بقلق ما يحدث في بلدي.


وأعلن بوتين فجر الخميس عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

وأعلنت كييف لاحقًا عن مقتل أكثر من 40 جنديًا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الرافدين يوجه دعوة للمتقاعدين - عاجل
29.25%
03:02 | 2022-02-24
الرافدين يوجه دعوة للمتقاعدين - عاجل
03:02 | 2022-02-24
الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي في بغداد – عاجل
26.66%
05:27 | 2022-02-24
الامانة العامة لمجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي في بغداد – عاجل
05:27 | 2022-02-24
التربية تعتزم إدخال مادة جديدة تدرس في جميع المراحل
13.11%
07:19 | 2022-02-23
التربية تعتزم إدخال مادة جديدة تدرس في جميع المراحل
07:19 | 2022-02-23
السومرية تنشر تفاصيل مواعيد الامتحانات العامة والجداول
11.59%
12:46 | 2022-02-24
السومرية تنشر تفاصيل مواعيد الامتحانات العامة والجداول
12:46 | 2022-02-24
دولة القانون يكشف عن عدد نواب الإطار التنسيقي
10.01%
13:40 | 2022-02-23
دولة القانون يكشف عن عدد نواب الإطار التنسيقي
13:40 | 2022-02-23
القضاء يدعو الكاظمي للتحقيق بـ&quot;محاصرة&quot; رئاسة استئناف الكرخ
9.38%
13:57 | 2022-02-24
القضاء يدعو الكاظمي للتحقيق بـ"محاصرة" رئاسة استئناف الكرخ
13:57 | 2022-02-24
المزيد
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: من بينها العراق.. قلق ومخاوف يهيمنان على منطقة الشرق الأوسط
Play
بالفيديو: من بينها العراق.. قلق ومخاوف يهيمنان على منطقة الشرق الأوسط
06:21 | 2022-02-25
بالفيديو: وسط اجراءات امنية مشددة الزائرون يواصلون سيرهم باتجاه مدينة الكاظمية
Play
بالفيديو: وسط اجراءات امنية مشددة الزائرون يواصلون سيرهم باتجاه مدينة الكاظمية
06:14 | 2022-02-25
الإهمال والفساد.. سامراء تشكو واقعاً مزرياً.. (فيديو)
Play
الإهمال والفساد.. سامراء تشكو واقعاً مزرياً.. (فيديو)
13:35 | 2022-02-24
بالفيديو: آخر مستجدات كورونا في العراق
Play
بالفيديو: آخر مستجدات كورونا في العراق
09:46 | 2022-02-24
المحكمة الاتحادية تؤجل الدعوى المقدمة للطعن بقرار اعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية
Play
المحكمة الاتحادية تؤجل الدعوى المقدمة للطعن بقرار اعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية
04:11 | 2022-02-24
بالفيديو: المنافسة نحو قصر السلام تنطلق من جديد بـ33 مرشحا
Play
بالفيديو: المنافسة نحو قصر السلام تنطلق من جديد بـ33 مرشحا
04:08 | 2022-02-24
Play
"فوضى بين المسافرين".. توقف اغلب الرحلات الجوية عبر الناقل الوطني (صور وفيديو)
02:33 | 2022-02-24
بالفيديو: ارتفاع في إصابات كورونا في العراق
Play
بالفيديو: ارتفاع في إصابات كورونا في العراق
08:50 | 2022-02-23
العراقيون في اوكرانيا في حال من القلق والخوف ومطالبات بتحرك الحكومة‎‎
Play
العراقيون في اوكرانيا في حال من القلق والخوف ومطالبات بتحرك الحكومة‎‎
02:59 | 2022-02-23
الازمة الاوكرانية: سيناريوهات معقدة والحرب الشاملة تنذر بالاقتراب!‎‎
Play
الازمة الاوكرانية: سيناريوهات معقدة والحرب الشاملة تنذر بالاقتراب!‎‎
02:42 | 2022-02-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.