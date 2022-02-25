قرعة الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن النهائي

تعرف على مواجهات ثمن النهائي:غلاسكو رينجرز الإسكتلندي - سرفينا زفيزدا الصربيبراغا البرتغالي - موناكو الفرنسيبورتو البرتغالي - ليون الفرنسيأتالانتا الإيطالي - باير ليفركوزن الألمانيإشبيلية الإسباني - وست هام يونايتد الإنكليزيبرشلونة الإسباني - غلطة سراي التركيلايبزيغ الألماني - سبارتاك موسكو الروسيريال بيتيس الإسباني - آينتراخت فرانكفورت الألمانيوستدور مواجهات الذهاب يومي 9 و10 مارس فيما ستكون مواجهات العودة يوم 17 من ذات الشهر.