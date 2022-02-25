قرعة الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن النهائي
سحبت اليوم الجمعة قرعة ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة.
تعرف على مواجهات ثمن النهائي:
غلاسكو رينجرز الإسكتلندي - سرفينا زفيزدا الصربي
براغا البرتغالي - موناكو الفرنسي
بورتو البرتغالي - ليون الفرنسي
أتالانتا الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني
إشبيلية الإسباني - وست هام يونايتد الإنكليزي
برشلونة الإسباني - غلطة سراي التركي
لايبزيغ الألماني - سبارتاك موسكو الروسي
ريال بيتيس الإسباني - آينتراخت فرانكفورت الألماني
وستدور مواجهات الذهاب يومي 9 و10 مارس فيما ستكون مواجهات العودة يوم 17 من ذات الشهر.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا