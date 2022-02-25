كلوب عن مواجهة تشيلسي: اتمنى ان انجح في الثالثة

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": "كم مرة ذهبت إلى ويمبلي؟ ذهبت مرتين وخسرت في المرتين، هذا جيد، لأنني عادة أفعل الأشياء في المرة الثالثة، هذا ملخص قصة حياتي، لقد فعلت ذلك مع دوري الأبطال وأشياء أخرى، إنها إشارة جيدة، أحب الملعب، في كلتا المرتين لعب فريقي هنا بشكل جيد وخسرنا، أنا سعيد للمحاولة مرة أخرى".ويتطلع ليفربول للفوز بكأس الرابطة للمرة التاسعة وهو رقم قياسي، حيث جاء آخر نجاح له في المسابقة في 2012 عبر الفوز بركلات الترجيح على كارديف سيتي، وهذا هو النهائي الثالث عشر لهم في المسابقة ويتفوق بأربع مرات على الأقل على أي فريق آخر.ومع ذلك، فإن سجل كلوب ضد تشيلسي ومدربه ومواطنه توماس توخيل ليس مثيرا للإعجاب.وتحت قيادة كلوب، فاز ليفربول بنسبة 35 في المئة من مواجهاته أمام تشيلسي في جميع المسابقات بواقع ست مباريات من أصل 17.ولم يذق كلوب طعم الفوز في آخر أربع مواجهات تدريبية مع توخيل بما في ذلك ثلاث مواجهات منذ انضمام توخيل إلى تشيلسي.