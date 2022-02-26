انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة فريق برازيلي واصابة ثلاثة لاعبين (صور)

ونشر النادي صورا لمقاعد حافلة ملطخة بالدماء ونوافذ متضررة على حسابه الرسمي في "تويتر".

O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo. pic.twitter.com/qHpRJtmpnf — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 24, 2022

وذكرت تغريدة من النادي أن حارس المرمى دانيلو فرنانديز نقل إلى المستشفى بسبب إصابات في الوجه نتيجة تطاير الزجاج المحطم.كما أصيب الظهير الأيسر ماتيوس باهيا والمهاجم مارسيلو سيرينو في الانفجار.وتضررت سيارة كانت بجوار حافلة الفريق من جراء الانفجار.ولم يدل النادي بأية تفاصيل أخرى بشأن المتفجرة ولم يعلق على من كان بإمكانه زرع العبوة أو إلقاؤها.وبدأت الشرطة تحقيقا في الانفجار الذي وقع في مدينة سلفادور، مسقط رأس النادي.وأكمل اللاعبون الذين لم يصابوا بأذى طريقهم للمباراة عقب الحادث.وقال مدرب الفريق جوتو فيريرا: "الفريق بكرامة واحترافية، سيذهب للملعب ورفع ألوان النادي".وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مشجعي الفريق من بين المشتبه بهم، فيما بدا أنها محاولة لتخويف اللاعبين لتحقيق نتائج أفضل.وهبط باهيا في العام الماضي إلى الدرجة الثانية من الدوري البرازيلي، وفي الموسم الحالي حقق انتصارا واحدا في آخر 6 مباريات.