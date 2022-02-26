السويد ترفض مواجهة روسيا ضمن ملحق مونديال قطر

وقال الاتحاد في بيان، إنه "يرفض مواجهة المنتخب الروسي في شهر مارس/آذار، بغض النظر عن مكان إقامة المباراة اعتراضا على العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا".ومن المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022" بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس المقبل.وسيلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.وكان الاتحاد البولندي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق اليوم رفضه مواجهة نظيره الروسي لذات السبب.