انطلاق معسكر تدريبي لثلاثة منتخبات بالجودو في كربلاء

وأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي، أن "الاتحاد أكمل كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لإستضافة المنتخبات الثلاثة في المعسكر الذي سيمتد من السادس والعشرين من شهر شباط الجاري ولغاية الخامس من شباط المقبل".وبين الربيعي أن "استضافة منتخب تونس بطل افريقيا والحاصل على عدد من الميداليات في بطولات العالم والبحر المتوسط والغراند سلام ومنتخب إيران الحاصل على عدد من الميداليات في بطولات آسيا والبطولات الأولمبية والعالم حدث مهم في تأريخ اللعبة في العراق".وأشار الى أن "الاتحاد يطمح من خلال هذا المعسكر الى رفع تحضيرات لاعبي المنتخب العراقي واكتسابهم الخبرة من خلال احتكاكهم بلاعبين سبق ولهم خوض لقاءات على مستوى عال في البطولات العالمية التي ستنعكس ايجاباً على أداء اللاعبين خلال مشاركتهم في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة الاردنية عمان اواخر شهر اذار المقبل".