ميسي يعود إلى برشلونة بقميص سان جيرمان (صورة)

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة برشلونة، في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وغادر ميسي من باريس إلى برشلونة عقب مباراة سان جيرمان وسانت إيتيان مباشرة، لذا ظهر في المدينة الكتالونية بالزي الباريسي.



وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو في بث على منصة "تويتش"، إن ميسي عاد إلى برشلونة، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أنتونيلا.