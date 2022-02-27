رسميا.. ليدز يونايتد يقيل المدير الفني للفريق

وقال النادي في بيان رسمي انه "يحترم مسيرة المدرب العبقري بيلسا بعد الصعود بالفريق من دوري الدرجة الأولى الى الدوري الممتاز ".واضاف ان "البحث جار خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع مدرب دائم للفريق حيث يوجد العديد من المرشحين على الطاولة".وقاد بيلسا ليدز لمدة 3 سنوات ونصف قاده للتتويج بدوري الدرجة الثانية وكذلك احتلال المركز التاسع في أول موسم بعد الصعود.وسوف يعلن ليدز عن خليفة الأرجنتيني خلال ساعات في محاولة لإنقاذ النادي من وضعيته.