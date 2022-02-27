نادي الميناء يختار مدرباً جديداً لفريقه الكروي

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تم تعيين أحمد رحيم مدربا للفريق خلفا لأمين فيليب بعد التخلي عن خدماته بالتراضي".ولم يحقق أمين فيليب أي انتصار منذ استلامه لمهمة قيادة الفريق، حيث حصد نقطة، بعد التعادل مع زاخو (0-0)، والخسارة أمام أربيل (0-3) ونفط البصرة (0-1) والنفط (1-4).وسبق لأحمد رحيم أن قاد الميناء في الموسم الماضي وحقق مع الفريق نتائج إيجابية، ويتطلع رحيم لتغيير صورة نتائج الميناء وإنقاذه من الهبوط، حيث يحتل الترتيب الـ19 (قبل الأخير) برصيد 15 نقطة.وسيلتقي الميناء في مباراته المقبلة أمام نفط الوسط، في ملعب البصرة الدولي، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة 24 من الدوري الممتاز.