العراق يواجه الإمارات في بغداد ضمن تصفيات كأس العالم

وقال درجال في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".يُذكرُ أن المنتخب الوطني سيخوض غمارَ آخر مباراتين في التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر في (٢٤/٣ و ٢٧/٣) أمام كل من الإمارات وسوريا على التوالي.