بعد بولندا والسويد.. التشيك ترفض مواجهة روسيا ضمن تصفيات المونديال

ويأتي القرار التشيكي بعد إعلان بولندا والسويد، أمس السبت، عدم خوض ملحق التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام في قطر مع روسيا، والمقررة في آذار المقبل بعد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا.وقال الاتحاد التشيكي: "اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت بالإجماع على قرار بعدم خوض المنتخب الوطني التشيكي تحت أي ظرف أي مباراة محتملة في مواجهة المنتخب الروسي بتصفيات كأس العالم 2022".وأضاف: "أسندت اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى بيتر فوسيك رئيس الاتحاد وميشال فالتر الأمين العام، مهمة الحديث إلى الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) فيما يتصل بقرار اللجنة التنفيذية الخاص بعدم اللعب في أي مواجهة محتملة مع روسيا".ومن المقرر أن تستضيف روسيا منتخب بولندا في قبل نهائي ملحق تصفيات كأس العالم، يوم 24 آذار المقبل، وإذا تقدم منتخبها فإنها ستستضيف السويد أو التشيك في النهائي، في 29 من الشهر نفسه.