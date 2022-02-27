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اتحاد الكرة يعلن رفع الحظر عن الملاعب العراقية

رياضة

2022-02-27 | 10:24
اتحاد الكرة يعلن رفع الحظر عن الملاعب العراقية
4,590 مشاهدة

أعلن وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الأحد، رفع الحظر الدولي عن ملاعب كرة القدم العراقية.

وقال درجال، وفق بيان لاتحاد الكرة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التواصل مع الاتحاد الدولي مدعوماً من قبل الآسيوي أتى بثماره وتكللت المساعي بعودةِ المباريات الدولية إلى بغداد".

وأضاف، "أبلغت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، هاتفياً بالأنباء، وقدّم التهاني للرياضة والرياضيين العراقيين، مؤكداً أن بغداد وجميع المدن العراقية مستعدةٌ لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحابٍ كبير".

وأشار إلى أن "موافقة فيفا جاءت بعد الجهودِ التي بذلت من قبل الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والتحركات الايجابية والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت ببغداد".
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