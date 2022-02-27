فرنسا تطالب بطرد منتخب روسيا من كأس العالم

وقال لوغريت في تصريح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إنه "ينبغي طرد روسيا من نهائيات كأس العالم 2022، بعد 4 أيام من دخول القوات الروسية أوكرانيا".واضاف: "عالم الرياضة وخاصة كرة القدم لا يمكن أن يظل محايدا، أنا بالتأكيد لن أعارض طرد روسيا".واشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الى انه : "في هذه الظروف المأساوية، كيف يمكن تصور لعب كرة القدم ضد هذا البلد".ورفضت منتخبات كل من بولندا والسويد وجمهورية التشيك مواجهة روسيا في المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.