يونس محمود يعلق على قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية

وقال محمود في تدوينة له عبر تويتر، "شكراً لكل من لم يدخر جهداً لعودة الاستحقاق الطبيعي الى اهله ومشاهدة منتخبنا يخوض مبارياته على ارضه وبين جماهيره".وأضاف، "شكراً للاتحادين الدولي والاسيوي لتفهمكم واقتناعكم بكل ما تم تقديمه بما يعزز من ثقة اصدار القرار".ووجه يونس محمود محمود، رسالة قائلاً "الى كل المنتخبات الصديقة والشقيقة 100 هلا بيكم ببلدكم الثاني العراق".وكان وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أعلن في وقت سابق من اليوم، رفع الحظر الدولي عن ملاعب كرة القدم العراقية.