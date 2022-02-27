ضربة جديدة تهدد ريال مدريد قبل موقعة باريس

ويستقبل ريال مدريد نظيره سان جيرمان، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم 9 آذار المقبل، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز باريس بهدف دون رد.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن اللاعب النمساوي ديفيد ألابا عن المواجهة المنتظرة بسبب الإصابة.غياب ألابا سيمثل ضربة قوية لريال مدريد، الذي سيفتقد خلال تلك المباراة لجهود الثنائي فيرلاند ميندي وكاسيميرو لتراكم البطاقات.وكان من المتوقع أن يشارك ناتشو في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب فيرلاند ميندي، ولكن في حالة غياب ألابا فسيشارك ناتشو في قلب الدفاع، بينما سيضطر كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، للدفع بمارسيلو كظهير أيسر، وهو الذي يجيد كثيرا الدور الهجومي على حساب الدفاع.وأضافت الصحيفة، أن كل تلك التغييرات في الخط الخلفي من شأنها أن تضر ريال مدريد، الذي سيلاقي خط هجوم ناري بقيادة الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.