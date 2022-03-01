مفاجئة "ميسي ورونالدو".. ترتيب المنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي"

ويتصدر ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، ترتيب أفضل الهدافين في صراع "الحذاء الذهبي" لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية، برصيد 56 نقطة بتسجيله 28 هدفا في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" هذا الموسم.وتم اعتماد نظام جديد للفائز بجائزة "الحذاء الذهبي" منذ عام 1997، حيث يساوي كل هدف يسجل في البطولات الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا) في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقطتين، فيما يحصل الهدافون في البطولات المصنفة بين المركزين السادس والـ22 على 1.5 نقطة عن كل هدف، مقابل نقطة واحدة في البطولات الأخرى.ويحتل النرويجي أوهي أوموجينافو، لاعب فريق رد ستار الصربي، المركز الثاني برصيد 43.5 نقطة بعد تسجيله 29 هدفا، حيث يحتسب الهدف بنقطة ونصف، ويليه في المركز الثالث التشيكي باتريك تشيك لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني برصيد 40 نقطة بالتساوي مع مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الصربي دوشان فيلاهوفيتش.وجاء النرويجي الآخر توماس أولسن مهاجم ليلي ستورم المحلي، خامسا برصيد 39 نقطة.بينما حل محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 19 هدفا، في المركز السادس برصيد 38 نقطة، مناصفة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والإيطالي تشيرو إيموبلي لاعب لاتسيو، برصيد 38 نقطة لكل لاعب بعد تسجيلهما 19 هدفا.وشغل الكرواتي ماركو ليفاغا لاعب هايدوك سبليت الكرواتي، والنرويجي فيتون بريشا لاعب فايكنغ ستافانجير النرويجي، في المركزين التاسع والعاشر برصيد 33 نقطة لكل منهما، وذلك وفقا لموقع "ترانسفير ماركت العالمي" المتخصص في أرقام وانتقالات اللاعبين حول العالم.بينما اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالمركز 112 برصيد 18 نقطة لتسجيله 9 أهداف فقط، وذلك بالتساوي مع 35 لاعبا آخرين بينهم مواطنه وزميله في يونايتد برونو فيرنانديز، والأوروغواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والألماني ماركو ريوس لاعب بروسيا دورتموند، والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، والهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة الإسباني، وغيرهم.في حين لم يتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والفائز بالكرة الذهبية 6 مرات آخرها في عام 2021، ضمن قائمة الـ250 لاعبا المتنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي" بعدما سجل هدفين فقط في الموسم الحالي بالدوري الفرنسي.