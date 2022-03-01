الانيق يتمسك بالوصافة بعد تغلبه على الكهرباء في ممتاز الكرة

تمسك نادي الطلبة بوصافة الدوري بعد تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكهرباء، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي جرت على ملعب التاجي، فوز الطلبة بهدف وحيد دون رد من الكهرباء، وسجل الهدف اللاعب وكاع رمضان بالدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني للمباراة.



وبهذه النتيجة عزز الطلبة مركز الوصافة برصيد 49 نقطة، بينما اصبح فريق الكهرباء بالمركز العاشر برصيد 29 النقطة.