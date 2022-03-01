الزوراء يقع في فخ التعادل مع سامراء في ممتاز الكرة

انتهت المباراة التي جمعت ناديي الزوراء وسامراء بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وشهد ملعب الزوراء تعادل الفريقين من دون اهداف رغم محاولت هجوم الزوراء الفوز بنقاط المباراة الثمينة، الا ان جميع المحاولات لم تنجح في حسم نتيجة المباراة لصالح النوارس.



وبهذا التعادل اصبح الزوراء في المركز الرابع برصيد 44 نقطة فيما بقي نادي سامراء بالمركز الاخير في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط.