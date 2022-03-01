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تسمية مدرب إيراني للإشراف على المنتخبات الوطنية للدراجات

رياضة

2022-03-01 | 11:07
تسمية مدرب إيراني للإشراف على المنتخبات الوطنية للدراجات
962 مشاهدة

وقع اتحاد الدراجات العراقي، الثلاثاء، عقداً مع مدرب إيراني للإشراف على المنتخبات الوطنية.

وقال إعلام اللجنة الأولمبية في بيان، إنه "برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وقّع الاتحاد العراقي المركزي للدراجات، اليوم، عقداً تدريبياً مع المدرب الايراني محمد رضا رجبلو يتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني العراقي والإشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى باللعبة".
 
ونقل البيان عن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي تأكيده، "ضرورة ان يتعاون إتحاد اللعبة مع المدرب الجديد وأن يؤمن له الاقامة الملائمة والنجاح بعمله المقبل، وتأمين تعاون الملاكات التدريبية الوطنية معه والاهتمام بشكل كبير في خلق قاعدة مميزة من المواهب والخامات الصغيرة".
 
وشدد حمودي على "حرص اللجنة الأولمبية على دعم جميع الاتحادات الوطنية بتحمل التكاليف المالية للتعاقد مع المدربين، العرب والأجانب، للمنتخبات العراقية"، لافتاً الى أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كانت أبرمت عدداً من إتفاقيات التعاون الرياضي المشترك مع عدد من البلدان المتقدمة رياضياً سعياً لتستفيد جميع الاتحادات الوطنية من التنفيذ العملي لمفردات هذه الاتفاقيات".
 
من جانبه أعرب المدرب الايراني بحسب البيان، عن "سعادته بعمله الجديد في العراق"، واعداً بـ"تقديم كل خبرته التدريبية مع المنتخبات العراقية وتحقيق فارق ملموس، بالنتائج والاداء، في المشاركات والمستحقات الخارجية المقبلة".
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