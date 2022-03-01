الاتحاد الدولي لالعاب القوى يستبعد الرياضيين الروس

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "سيتم استبعاد جميع الرياضيين والمرافقين والمسؤولين من روسيا وبيلاروسيا من جميع مسابقات ألعاب القوى العالمية في المستقبل المنظور بأثر فوري"، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا".وأضاف: "تشمل الأحداث القادمة بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق في يوجين "أوريجون" الأميركية في تموز المقبل، وبطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة في بلجراد في الفترة من 18 إلى 20 آذار الحالي، وبطولة العالم للمشي للفرق في مسقط والتي ستبدأ يوم الجمعة في عمان 4 آذار".وقال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو، إن "استبعاد الروس والبيلاروس عقاب "مخالف للتيار" بالنسبة له لكنه يدافع عنه لأن هذه القضية "مختلفة".وتابع: "كل من يعرفني سيفهم أن فرض عقوبات على الرياضيين بسبب تصرفات حكومتهم يتعارض مع التيار".وأوضح الاتحاد الدولي أنه "يحتفظ بالحق في اتخاذ "تدابير إضافية، بما في ذلك تعليق عضوية الاتحاد البيلاروسي"، خلال اجتماعه المقبل الأسبوع المقبل 9-10 آذار".يذكر أن الاتحاد الروسي لألعاب القوى مستبعد من قبل الاتحاد الدولي منذ عام 2015 بسبب "التنشط الممنهج" للدولة الروسية، وبالتالي فهو غير مؤهل حاليًا لاستضافة أحداث ألعاب القوى العالمية أو إرسال فرق إلى البطولات الدولية.