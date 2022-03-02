غوارديولا يمتدح نجومه في مباراة الكأس ويصوب نحو اليونايتد

وقدم محرز أداءا مميزا في اللقاء وافتتح التسجيل في الشوط الثاني عبر هدف جميل من مجهود فني مميز.وقال غوارديولا عقب انتهاء المباراة "إنه يلعب في مركزه الذي اعتاد عليه طوال مسيرته, نعلم جودة إمكانياته، وأنا فخور أكثر لأنه يحب لعب كرة القدم".وأضاف المدرب الإسباني "كرة القدم بالنسبة له ليست مهنة، إنها متعة".وامتدح غوارديولا أيضا صاحب الهدف الثاني جاك جريليش بقوله "كان لديه عدة فرص في الشوط الأول أكثر صعوبة، عاد من الإصابة وهو يلعب بمستوى جيد حقا".وحول احتمالية الفوز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي، قال غوارديولا "لن ألتفت لذلك، مانشستر يونايتد هو المنافس التالي".