السماح للرياضيين الروس بالمشاركة بالالعاب البارالمبية في بكين

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، اليوم الاربعاء، عن السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق بعد غد الجمعة في العاصمة الصينية بكين.

وقالت اللجنة في بيان، إن "الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".



وتنطلق الألعاب البارالمبية الشتوية بعد غد الجمعة في بكين وتستمر فعالياتها حتى الـ13 من اذار الجاري.