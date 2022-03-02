الوقت القاتل ينقذ الجوية من هزيمة محققة في ممتاز الكرة

وشهد ملعب الساحر احمد راضي المباراة التي جمعت الفريقين حيث تقدم للكرخ اللاعب عبد الهادي باسم شلحة في الدقيقة 55 من المباراة قبل ان يتمكن اللاعب ضرغام اسماعيل من تسجيل هدف التعديل للصقور في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 90 من المباراة.وبهذا التعادل اصبح نادي القوة الجوية بالمركز الثالث برصيد 45 نقطة اما فريق الكرخ فقد احتل المركز 17 برصيد 20 نقطة.