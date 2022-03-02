أبراموفيتش يعرض تشيلسي للبيع

وقال أبراموفيتش في بيان على الموقع الرسمي لتشيلسي "أود التطرق إلى التكهنات في الإعلام خلال الأيام الماضية، المتعلقة بملكية تشيلسي".وأضاف "كما صرحت من قبل، فإنني اتخذ القرارات المتوافقة مع مصلحة النادي، لذا مع الوضع الحالي، قررت بيع النادي، أعتقد أن هذا يصب في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".وتابع "لن يتم التعجيل ببيع النادي، لكننا سنطبق الإجراءات القانونية اللازمة. لن أطلب سداد أي قروض (القروض التي منحها أبراموفيتش للبلوز)".وشدد "لم يكن الأمر أبدا يتعلق بالعمل أو المال بالنسبة لي، لكنه يعود إلى الشغف الخالص باللعبة والنادي".وواصل "علاوة على ذلك، أصدرت تعليماتي بإنشاء مؤسسة خيرية للتبرع بجميع العائدات الصافية من البيع، سيكون هدفنا الأساسي مساعدة جميع ضحايا أزمة أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية لهم".وأكمل "أرجو أن تعلموا أن هذا كان قرارا صعبا، يؤلمني الانفصال عن البلوز بهذه الطريقة، ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي".وأتم "آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعا بشكل شخصي، تشرفت بأن أكون جزءا من تشيلسي، فخور بجميع إنجازاتنا معا، وسيظل تشيلسي وجمهوره دائما في قلبي.. شكرا لكم".ويعد أبراموفيتش من أغنى الشخصيات في روسيا، ويعتبر من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.