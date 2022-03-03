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صفقة إنجليزية جديدة على رادار بايرن ميونخ

رياضة

2022-03-03 | 02:38
صفقة إنجليزية جديدة على رادار بايرن ميونخ
831 مشاهدة

رصد نادي بايرن ميونخ صفقة دفاعية جديدة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بهدف تعزيز الخط الخلفي للفريق بداية من الموسم القادم.

النادي البافاري تعاقد العام الماضي مع عمر ريتشاردز، الذي كان ينشط ضمن صفوف ريدينج بالدرجة الأولى الإنجليزية، لمنافسة الكندي ألفونسو ديفيز.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن بطل ألمانيا وضع عينه على ديد سبينس، لاعب ميدلزبره الإنجليزي، المعار إلى نوتنجهام فورست.

وأشارت أيضا إلى اهتمام بوروسيا دورتموند ولايبزيج بضم الظهير الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، بالإضافة إلى الثنائي اللندني آرسنال وتوتنهام.

ويملك سبينس الخصائص التي يبحث عنها بايرن باستمرار، إذ يملك القدرة على شغل أكثر من مركز، بعدما لعب بكافة الخطوط خلال مشواره القصير مع نوتنجهام هذا الموسم، لكن أغلب مشاركاته جاءت كظهير أيمن.

ويرغب المدرب الألماني جوليان ناجلسمان في جلب ظهير أيمن جديد، قادر على منافسة الفرنسي بينيامين بافارد، لعدم قناعته بالسنغالي بونا سار.

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