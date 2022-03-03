سان جيرمان: سنفعل كل شيء ممكن لتجديد عقد مبابي

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، دون وجود لأي اتفاق حول تجديد عقده.ومن المعروف رغبة نادي ريال مدريد في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي، ورغبة الأخير كذلك في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.وسُئل ليوناردو عن فرص مبابي في البقاء مع باريس سان جيرمان، حيث رد في تصريحات نشرها الصحفي "فابريزيو رومانو": "لا أستطيع أن أقول بدقة، ولكن لدينا احتمالات".وأضاف: "طالما لا يوجد توقيع مع نادٍ آخر، سنحاول كل شيء، سنفعل كل شيء للحفاظ على كيليان مبابي".وانتشرت تقارير صحفية تفيد أن باريس سان جيرمان أغرى مبابي براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو من أجل الاحتفاظ بخدماته.وردًا عن ذلك، قال ليوناردو: "آخر شيء سنضعه في عقد مبابي سيكون قيمة الراتب، نريد أن نضع كيليان في أفضل الظروف ليصبح أفضل لاعب ممكن".