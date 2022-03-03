ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء سان جيرمان

ونقلت صحيفة "ماركا" عن إذاعة "كادينا كوبي" تعرض متوسط ميدان الفريق الملكي، توني كروس، لإصابة عضلية.وسيخضع توني كروس للمزيد من الفحوصات الطبية، علما بأنه لم يشارك في مران اليوم الخميس.وأضافت الصحيفة أن كروس بات قريبا من الابتعاد عن مباراة ريال مدريد أمام سوسيداد، بعد غد السبت، في إطار الليجا.وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق توني كروس بمواجهة باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل.وتأتي إصابة كروس لتزيد من حيرة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بعد تأكد غياب كاسيميرو أمام باريس بسبب الإيقاف.يذكر أن ريال مدريد خسر مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، في ملعب حديقة الأمراء، من توقيع كيليان مبابي.