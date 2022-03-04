سان جيرمان يكشف حقيقة تقديمه أغلى عقد في تاريخ كرة القدم لمبابي

وقال ليوناردو في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن سان جيرمان "لم يقدم عرضا محددا" للمهاجم الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا والذي ينتهي عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو، خلافا لما نشرته صحيفتا "لو باريزيان" و"آس" مؤخرا.وتحدثت الصحيفتان عن تقديم باريس سان جيرمان عقدا لمبابي، هو الأغلى في تاريخ كرة القدم، وذلك من أجل إقناع المهاجم البالغ 23 عاما بالبقاء في العاصمة الفرنسية، في وقت تتواصل مساعي ضمه من ريال مدريد الإسباني.وزعمت الصحيفتان أن العقد يمتد لسنتين وسيحصل بموجبه مبابي على 50 مليون يورو سنويا إضافة إلى مكافأة وفاء بقيمة 100 مليون يورو.ولكن وفقا لليوناردو، فإن "ذلك ليس صحيحا"، مؤكدا أن الجانب المالي "ثانوي" في نظر مبابي: "آخر شيء سنضعه في العقد هو المبلغ".وأبدى ليوناردو اعتقاده بأن هناك "احتمالات" لبقاء مبابي رغم مساعي ريال مدريد للتعاقد معه، وأضاف "طالما لم يوقع مبابي مع أي فريق، سنحاول كل شيء وسنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به".وكان مبابي أعلن في بداية فبراير الماضي أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن مستقبله، مؤكدا أنه لن يتحدث مع ريال مدريد قبل انتهاء المواجهة الأوروبية بينهما في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.