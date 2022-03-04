المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين

وأصدرت اللجنة بيانا، جاء فيه إنه "بعدما سمحت اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة الفريق الروسي في الألعاب تحت العلم الأولمبي قررت بعد ذلك منع المنتخب الروسي من المشاركة نهائيا".وأضاف البيان: "اللجنة البارالمبية الروسية ورياضيوها لا يعتبرون حاليًا أنه من الممكن والمناسب البقاء في بكين ويخططون لمغادرة عاصمة الألعاب الشتوية في المستقبل القريب".ومنعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.